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Erzincan'a 800 araçlık otopark yapılacak



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın en büyük problemlerinden biri haline gelen otopark sorunu çözüme kavuşturulacak.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesi bahçesindeki 4 bin metrekarelik alana kapalı otopark yapılacak. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yapımı düşünülen kapalı oto park alanı hakkında bilgi verdi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy açıklamasın da; "30 Mart 2014 tarihinden sonra Erzincan ilimiz de gördüğümüz en büyük problemlerden biri ulaşım ve otopark problemi. Bunun ile ilgili belediye olarak kent içi ulaşım ana mastır planı yaptırdık. Yaptırdığımız mastır planı çerçevesin de kent içi ulaşımın nasıl olacağı hangi yönlerde yoğunlaşacağı hangi ulaşım sisteminin kullanımının ileriki yıllar da daha avantajlı olacağı konusunda çok ciddi bir çalışma yaptık ve bunu onaylattırdık. Bildiğiniz gibi bu tramvay projemizi de Ulaştırma Bakanlığımız ve bakanlar kurulun da onaylanmış durumda. Ulaşım problemi bir taraftan çözülürken kent içinde ki oto park probleminin de çözülmesi gerekiyordu. Üzerinde bulunduğumuz 4 Bin metre kare alan imarda oto park olarak işlenmiş bir arsa fakat mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait değildi. Bunun ile ilgili olarak da ciddi bir çalışma yaptık. Bunun karşılığın da Milli Emlak Müdürlüğü ile arsa takasına gittik. Arsa bedeli olarak üzerine 7,5 milyon TL ödedik. 4 Bin metrekarelik alanın tamamının oto park olarak projesini yaptık. 750 ile 850 araç kapalı alan oto park yanında zeminde 12 adet dükkân üst katında salonlar olacak şekilde dizayn edildi. Büyük bir kitle olduğun dan dolayı projede biraz revizeye gideceğiz yani alanın kapanmaması ve görüntünün bozulmaması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zemin etütleri de tamamlandı. Kısaca ihale aşamasında inşallah en kısa zaman da Erzincan'ımıza çok güzel bir otopark kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

(FG-AA-Y)



08.08.2017 09:19:59 TSI

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