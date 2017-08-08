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Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

08 Ağustos 2017 Salı, 09:18
Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

(Fotoğraflı)

Abdurrahman Dulkadir - Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de bir otomobil park halinde iken motor kısmından başlayan yangınla kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Boztepe yolu üzeri 7. kilometrede meydana geldi. Kadir K.'ye ait 06 AC 7492 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından park halinde iken alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(AD-EÖ-SK-AŞ-Y)

08.08.2017 09:20:58 TSI
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