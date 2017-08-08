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Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kurulacak



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi bünyesinde, Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK) kurulacak.

Efeler Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ikinci meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar ile kurulacak olan EFAK, Efeler Belediyesi, belediyeye bağlı birimlerdeki gönüllerden oluşan kişilerden oluşacak. EFAK, savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yapmak üzere belediye bünyesinde kurulacak. Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı sorumluluğunda olacak olan ekip, 1 ekip lideri, 1 lider yardımcısı, 1 iletişim (haberleşme) sorumlusu, 2 lojistik sorumlusu, 1 güvenlik lideri, 2 güvenlik sorumlusu, 3'er kişilik 2 arama ve kurtarma ekibi, 3 yaşam destek sorumlusu ve ulaşım sorumlusundan oluşacak.

EFAK ile ilgili bilgiler veren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "EFAK personeli belediyemiz bünyesinde görev yapan personelden gönüllülük esasına göre müracaat edenlerden seçim yapılarak oluşturulacak. Ekiplerin teçhizat, araç ve gereç gibi ikmal ve donatımları her yıl oluşturulacak belediye bütçesinden karşılanacak. EFAK, kuruluşunun ardından Aydın Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü (UMKE), Arama-Kurtarma ve Haberleşme Sivil Toplum Kuruluşları ile karşılıklı işbirliği protokolü imzalayacak olup, savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda görev yapacak" dedi.

(MU-MB-Y)



08.08.2017 09:34:44 TSI

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