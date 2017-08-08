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Müftü Güven: "Dua, kulluğumuzun özüdür"

08 Ağustos 2017 Salı, 09:37
Müftü Güven: "Dua, kulluğumuzun özüdür"
Müftü Güven: "Dua, kulluğumuzun özüdür"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 'Gençlik Huzur'da Buluşuyor' programında sabah namazının ardından cemaate hitap etti.
Hunat Camii'nde düzenlenen programda konuşan Müftü Güven, dua etmenin İslamiyet'teki önemine değindi. Duanın, insanları Allah'a yaklaştırdığını ifade eden Müftü Güven, "Allah Teâlâ, insana şah damarından daha yakındır. Yani yaratan, yaşatan, her şeyi gören bir Rabbin kullarıyız biz. Onun için bir mü'min, kimsenin olmadığı bir yerde bir günah işleyeceği zaman bile Rabbinin kendisini görüp bildiğini düşünür ve o fiilinden vazgeçer. Bu bilinçte olduğumuz zaman, Yüce Allah'ın, bizi hem koruduğunu hem de her nerede ve her ne şekilde olursak olalım bizi gözettiğini biliriz. Bizler, kulluğumuzun özü olarak Rabbimize hep dua ederiz. Namazlarımızda ve namazlarımızdan sonra dualar ederiz. Yüce Mevla, ayetinde, dua edince kulunun duasını kabul edeceğini buyuruyorsa bizim, buna şüpheye düşmeden inanmamız gerekiyor. 'Durmadan dua ediyorum ama hiç kabul olunmuyor' diye düşünülüyor bazen. Duanın kabul olunmasının birtakım şartları vardır. Dua eden kimsenin harama asla el uzatmaması gerekir ve istenilen şey, ihlâsla ve samimiyetle istenmelidir ki dua kabul olunsun" diye konuştu.
"Yalnızca dünyalık istemeyelim"
Duaların yalnızca dünya hayatına dönük yapılmaması gerektiğine değinen Müftü Güven, "Dünyalık da isteyelim ahiretlik de. Ama sadece dünyayı düşünüp ahiretimizi ihmal etmemeliyiz. Dünyalık olarak istediğimiz şeyin bize hemen verilmemesinde bizim için bir hayır olabilir. Belki verilse o, bizim şerrimiz olacaktır. Dünyalık olarak istediğimiz şeyler, bizleri ibadetlerimizden alıkoyuyorsa onlar, bizim için hayır değil, şerdir. Hatta bu dünyada istediğimiz şeylerhiç verilmediyse, bilelim ki ahirete saklanmıştır onlar. Ahirette verilen nimetler, nimetlerin en hayırlısı ve en kalıcısıdır. Geçici olanı değil de kalıcı olanı veriyor Yüce Mevla, bu bizim için daha iyi değil mi?" dedi.
"YALNIZCA KENDİMİZ İÇİN DUA ETMEYELİM!"
Son olarak, duanın herkes için yapılması gerektiğini belirten Müftü Güven, "Bir de yalnızca kendimiz için dua etmeyelim. Bütün mü'min kardeşlerimiz için, evlatlarımız, eşlerimiz, anne-babalarımız için de duaya uzansın dillerimiz. Kerim kitabımız Kur'an'da yüzlerce dua ayeti var. Devamlı yaptığımız 'Rabbenağfirli' duasında: 'Rabbimiz, beni bağışla. Anne ve babamın günahlarını da bağışla. Bütün mü'min kardeşlerimin de günahlarını bağışla hesap gününde' diye niyazda bulunuyoruz. Dikkat edelim. Dualarımızda 'ben' ifadesi yoktur, genelde hep 'biz' vardır. 'Bizleri affet', 'Bizleri cennetinle şereflendir', 'Bizleri cehennem azabından koru' deriz. Bizler, yani mü'minler, yalnızca kendimizden sorumlu değiliz" ifadelerini kullandı.
(SK)

08.08.2017 09:39:29 TSI
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