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Çiftlikli Çete Kübra Efe Çeşmesi akacak suyu bekliyor

08 Ağustos 2017 Salı, 09:37
Çiftlikli Çete Kübra Efe Çeşmesi akacak suyu bekliyor
Çiftlikli Çete Kübra Efe Çeşmesi akacak suyu bekliyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çetinkaya
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesi Çiftlik mahalle meydanında Milli Mücadele Kahramanı Çiftlikli Çete Kübra Efe adına yapılan çeşmeden dört yıldır su akmadığı iddia edildi.
Dönemin Aydın Valisi Kerem Al zamanında İl Özel İdaresi bütçesiyle 2013 yılında Çiftlik köy meydanına çeşmenin inşa edildiğini belirten Çiftlik Mahalle Muhtarı Ahmet Demirci, dört yıldır çeşmeye su bağlanmasını beklediklerini söyledi. Milli Mücadele Kahramanı Çiftlikli Çete Kübra Efe adına köy meydanına yapılan çeşmeye su bağlanmasının bürokrasiye takıldığını savunan Demirci, "2013 yılında dönemin Valisi Kerem Al, köyümüze gerçekleştirdiği bir ziyaret esnasında kadın kahramanlardan Çete Kubra Efe hakkında bilgi aldı. Bizde kendisine Kübra Efe'nin yakınlarını çağırarak bilgilendirdik. Kurtuluş savaşında Aydın tarihinde Çiftlikli Kubra Efe diye geçer. Vali Bey, İl Özel İdare vasıtasıyla yaptığı ödenekten çeşmeyi Çitflikli Kübra Efe çeşmesi diye yaptırdı. İçme suyumuz Dalama Mahallesi ve Köşk ilçesinin dağından gelen kaynak sularla temin ediliyor. 1700 nüfuslu köyümüzün ortasında yer alan çeşmeye bir parmak su verileceği yönünde 2014 seçimleri öncesi Köşk Belediyesi söz verdi. Seçimin ardından Büyükşehir Yasasının gelmesiyle ASKİ durumu devraldı ve o gün bu gündür su akmıyor. Vali Yardımcısına konuyu anlattık. Ancak oda büyükşehire havale diyor. Muhtarlığımızın bütçe ve yetkisi olmadığı için çeşmeye su bağlayamadık. Toplantılarda dile getirmeme rağmen konu çözülmedi. Aydını'ın şehri eminlerinden 'Milli Mücadele Kahramanı Çiftlikli Çete Kübra Efe' çeşme musluğundan suyun akması için köylüm adına yardım istiyorum" diye konuştu.
Milli Mücadele Kahramanı Çiftlikli Çete Kübra Efe'nin kendisinin baba annesi olduğunu ifade eden Çiftlikli Mustafa Sağlık ise, büyük annesi adına çeşmenin yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ancak muhtarlığın uğraşmasına rağmen suyunun akmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
(HÇ-MB-Y)

08.08.2017 09:39:32 TSI
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