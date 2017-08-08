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uma saplanan organizatör tutuklandı

08 Ağustos 2017 Salı, 09:37
uma saplanan organizatör tutuklandı
Kuma saplanan organizatör tutuklandı
- Aydın'da 106 Suriyeli göçmen yakalandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya hazırlanan Suriye uyruklu 106 göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüphelinden birisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Didim'in Batıköy Mahallesi Kafa bölgesi mevkiinde bir kamyondan mülteci indirildiği duyumu ile Batıköy Mahallesi eski Söke-Didim karayolu üzerinde göçmenlerin bulunduğu ihbarları alındı. Menderes Nehrinin deniz ile buluştuğu noktada kuma batmış kamyonun sürücüsü olduğu belirlenen ve daha önceden oto hırsızlığı suçundan sabıkası bulunan Ö.S. gözaltına alındı. Kamyonun çevresinde Yunanistan'a kaçmak isteyen, yanlarında can yelekleri bulunan 22 yetişkin erkek, 17 yetişkin kadın, 15 erkek çocuk ve 19 kız çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 73 göçmen yakalandı.
Batıköy Mahallesi yol kontrol noktasında araç içerisinde yapılan kontrolde ise 16 yetişkin erkek, 6 yetişkin bayan, 7 kız çocuğu ve 4 erkek çocuğu olmak üzere 33 Suriyeli daha yakalandı.
Kuma saplanmış vaziyette ele geçirilen kamyonun İzmir'de yaşayan C.S'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili yapılan sorgulamada 7 ayrı suçtan sabıkası bulunan İ.D., 3 ayrı suçtan sabıkası bulunan D.Ç. ile 1 ayrı suçtan kaydı bulunan U.M'nin İzmir'den yola çıkıp Didim ilçesine gelerek göçmenleri sahile bıraktıkları, gözaltına alınan sürücü Ö.S'nin babası olan araç sahibi C.S'nin olay ile ilgisinin olmadığını tespit edildi.
Araç sahibi olduğu için 6 bin 769 TL para cezası kesilen S.S., karakolda ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Aracı kullandığı için 4 bin 818 TL para cezası kesilen Ö.S. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Son anda kurtarılan 106 Suriyeli göçmenlere toplam 141 bin TL idari para cezası kesilerek, Aydın Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili olarak aranan İ.D., U.M. ve D.Ç. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.
(MB-Y)

08.08.2017 09:39:46 TSI
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