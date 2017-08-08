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Aydın'da güvenlik birimine getirilen çocukların sayısı yüzde 5,3 azaldı

08 Ağustos 2017 Salı, 09:47
Aydın'da güvenlik birimine getirilen çocukların sayısı yüzde 5,3 azaldı
Aydın'da güvenlik birimine getirilen çocukların sayısı yüzde 5,3 azaldı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların sayısı yüzde 5,3 azaldı.
Aydın'da mağdur, suça sürüklenme, bilgisine başvurma, kayıp ve diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,3 azalarak 7356'ya geriledi.
TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaş gruplarına göre incelendiğinde, ilk sırayı 3 bin 421 çocuk ile (yüzde 46,5) 15-17 yaş grubundaki çocukların oluşturduğu, bunu sırasıyla 2 bin 340 çocuk ile (yüzde 31,8) 11 yaş altı çocukların ve 1591 çocuk ile (yüzde 21,6) 12-14 yaş grubundaki çocukların takip ettiği görülmüştür. Aydın'da sayılan sebeplerden dolayı güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların 4 bin 561'i (yüzde 62) erkek, 2 bin 795'i (yüzde 38) kız çocuğudur. Ülke genelinde güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında artarak 333 bin 435 oldu. Çocukların yüzde 54,8'inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 23,2'sinin 12-14 yaş grubunda, yüzde 21,9'unun ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimine 2016 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 65,4'ü erkek, yüzde 34,6'sı ise kız çocuğu oldu. Aydın'da güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 7 bin 356 çocuğun yüzde 45,4'ü (3 bin 336 çocuk) mağdur olarak geldi. Mağdur olarak güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 3 bin 336 çocuğun yüzde 90,9'u (3 bin 34 çocuk) suç mağduru olarak gelmiş veya getirilmiştir. En fazla suç mağduriyeti 1720 çocuk ile (yüzde 56,7) yaralama suçundan kaynaklanmıştır. Bunu sırasıyla 385 çocuk ile (yüzde 12,7) cinsel suçlar, 297 çocuk ile (yüzde 9,8) aile düzenine karşı işlenen suçlar, 192 çocuk ile (yüzde 6,3) sahtecilik suçları takip etmektedir. Aydın'da suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 2 bin 914 çocuğun yüzde 39,9'una (1164 çocuk) pasaport kanununa muhalefet, yüzde 21,3'üne (622 çocuk) yaralama, yüzde 17,1'ine (498 çocuk) hırsızlık suçu isnat edildi. Aydın'da güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 79,4'ü (5 bin 842 çocuk) ailesine teslim edilirken, yüzde 12,1'i (892 çocuk) adli birimlere sevk edildi. Yakınlarına veya akrabalarına teslim edilen çocukların oranı ise yüzde 2,4 (173 çocuk) oldu" denildi.
(OD-MB-Y)

08.08.2017 09:49:12 TSI
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