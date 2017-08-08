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Büyük Erkekler 2. Lig Sutopu Müsabakası sona erdi

08 Ağustos 2017 Salı, 09:49
Büyük Erkekler 2. Lig Sutopu Müsabakası sona erdi
Büyük Erkekler 2. Lig Sutopu Müsabakası sona erdi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da, Sutopu Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 3 gün süren "Büyük Erkekler 2. Lig Sutopu Müsabakası" sona erdi.
Turnuvaya Adana Yüzme İhtisas Kulübü, Adanus, Adana Kurtuluş Spor Kulübü, Keçiören Belediye Bağlum Spor, Gaziantep Olimpik, Dolpin, Kayseri Olimpik, Aksaray Gençlik, Ataşehir Adaspor ve Antalyaspor kulüpleri katıldı.
Tüm rakiplerini yenmeyi başaran Ataşehir Adaspor şampiyon oldu. İkinciliği ise Antalyaspor ve üçüncülüğü Adana Yüzme İhtisas Kulübü elde ederek 1. Lige yükseldiler.
Müsabakaları Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halit Yılmazel ve Adana TOHM Koordinatörü Murat Adıgüzel yakından takip ederek dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim ettiler.
(ELF-Y)

08.08.2017 09:52:03 TSI
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