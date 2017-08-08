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Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, şampiyonları ödüllendirdi



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Samsun'da yapılan 23. Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Oyunları'nda karate branşın da bronz madalya kazanan Volkan Kardeşler ile Judoda Avrupa Kupası'nda üçüncü olan Cengizhan Dönmez'i ödüllendirdi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, milli karateci Volkan Kardeşler ile Judodaki gurur kaynağı Cengizhan Dönmez'i ödüllendirdi.

Samsun'da yapılan 23. Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Oyunları'nda karate branşın da tatamiye çıkan Çelebisporlu Volkan Kardeşler, bronz madalya kazanırken, Almanya'da yapıla Avrupa Kupası Judo Maçlarında ülkemize üçüncülük derecesi kazandıran Ceangizhan Dönmez, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Taşkesenligil, iki milli sporcuyu da ödüllendirdi.

Ziyarette Aynı zamanda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü de olan judo antrenörü Yaşar Elen, Volkan Kardeşlerin antrenörü Ahmet Çelebi ile Cengizhan Dönmez'in antrenörü Nurullah Diyarbakır ile antrenörler Erdoğan Dönmez ve Kürşat Hayrettin Garipoğlu da katıldı.

Sporcuların başarıları ile gurur duyduklarını belirten Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, iki sporcuya bundan sonraki müsabakalarda da başarı dileğinde bulundu. Antrenörleri de tebrik eden Taşkesenligil, Erzurum'un sporda ve gençlik faaliyetlerinde hedefinin hep zirvede yer almak olduğunu söyledi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ziyaretin ardından milli karateci Volkan Kardeşler ile judocu Cengizhan Dönmez'i ödüllendirdi.

(ERZ-ÖB-Y)



08.08.2017 09:54:12 TSI

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