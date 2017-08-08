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Bozüyük Belediyesi alt yapı çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından yaz mevsimi ile birlikte yoğunluk kazanan alt yapı çalışmaları ve asfalt yenileme çalışmaları Yeşilkent Mahallesi'nde sürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ve eski asfaltın kaldırılarak yenilenmesi çalışmaları tamamlanırken, çalışmalar özellikle vatandaşlar tarafından oldukça olumlu karşılandı. Bozüyük Belediyesi alt yapı çalışmaları Yeşilkent Mahallesi'nin yanı sıra, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde devam ediyor. Yenidoğan Mahallesi için yapılacak olan kilit taşı yenileme çalışmalarının müjdesini ise Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

(FSİ-AS-Y)



08.08.2017 09:55:21 TSI

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