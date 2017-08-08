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Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

08 Ağustos 2017 Salı, 09:58
Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

Zafer Demirbaş
ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olacağını bildirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.Rüzgar kuzeybatılı yönünden hafif, yer yer orta kuvvette esecek"denildi.
Meteoroloji, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
(ZD-HİV-Y)

08.08.2017 10:00:11 TSI
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