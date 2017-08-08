ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bahçe keyfi Piazza'da doyasıya yaşanıyor

08 Ağustos 2017 Salı, 09:58
Bahçe keyfi Piazza'da doyasıya yaşanıyor
Bahçe keyfi Piazza'da doyasıya yaşanıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, şehrin stresinden uzakta keyif dolu vakit geçirmek isteyenlere, bahçelere açılan kafeleri ile nezih bir ortam sunuyor.
Alternatif ve geniş alışveriş seçenekleri ile dünya mutfaklarından seçme lezzetlerin sunulduğu kafe ve restoranları bir arada bulunduran AVM, sıcak yaz günlerinde misafirlerini, geniş ve ferah bahçelerinde ağırlıyor. Gün ışığını bol bol içine alan estetik mimarisi ile geniş ve ferah bir ortamda alışveriş ve eğlence imkanı sunan AVM bahçelere açılan kafeleri, konuklara temiz hava, huzurlu bir ortam ve yemyeşil manzara eşliğinde dinlenme ve sohbet etme keyfi yaşatıyor.
AVM'nin inşaatı sırasında çevreci yaklaşımla korunan yıllanmış ağaçların bulunduğu bahçelerde, sessiz bir ortamda açık havanın tadını çıkaran konukların memnuniyeti gözlerinden okunabiliyor. Büyükler her biri birbirinden ünlü lezzet duraklarında koyu sohbetlere dalarken, çocuklar da güvenli ortamda neşe içinde koşup eğlenebiliyor.
(AK-SD-Y)

08.08.2017 10:00:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Harran'da üst yapı seferberliği
YEREL

HARRAN'DA ÜST YAPI SEFERBERLİĞİ
Şanlıurfa tarımına rekor destek
YEREL

ŞANLIURFA TARIMINA REKOR DESTEK
Belediyenin hizmet binası sorununu masaya yatırıldı
YEREL

BELEDİYENİN HİZMET BİNASI SORUNUNU MASAYA YATIRILDI
Vali Erin Diyarbakır'a atanan Şanlıurfalı valiyle bir araya geldi
YEREL

VALİ ERİN DİYARBAKIR'A ATANAN ŞANLIURFALI VALİYLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa'da deprem riski bulunan 300 konut yıkılıyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN 300 KONUT YIKILIYOR
İbadethanelerin halı ihtiyacı karşılanıyor
YEREL

İBADETHANELERİN HALI İHTİYACI KARŞILANIYOR
Akçakale'de kıraç arazilere fıstık fidanları dikiliyor
YEREL

AKÇAKALE'DE KIRAÇ ARAZİLERE FISTIK FİDANLARI DİKİLİYOR
Harran'da kız çocukları okullara yönlendiriliyor
YEREL

HARRAN'DA KIZ ÇOCUKLARI OKULLARA YÖNLENDİRİLİYOR
Ceylanpınar'da Kan Bağışı Kampanyası
YEREL

CEYLANPINAR'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI