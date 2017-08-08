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Bahçe keyfi Piazza'da doyasıya yaşanıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, şehrin stresinden uzakta keyif dolu vakit geçirmek isteyenlere, bahçelere açılan kafeleri ile nezih bir ortam sunuyor.

Alternatif ve geniş alışveriş seçenekleri ile dünya mutfaklarından seçme lezzetlerin sunulduğu kafe ve restoranları bir arada bulunduran AVM, sıcak yaz günlerinde misafirlerini, geniş ve ferah bahçelerinde ağırlıyor. Gün ışığını bol bol içine alan estetik mimarisi ile geniş ve ferah bir ortamda alışveriş ve eğlence imkanı sunan AVM bahçelere açılan kafeleri, konuklara temiz hava, huzurlu bir ortam ve yemyeşil manzara eşliğinde dinlenme ve sohbet etme keyfi yaşatıyor.

AVM'nin inşaatı sırasında çevreci yaklaşımla korunan yıllanmış ağaçların bulunduğu bahçelerde, sessiz bir ortamda açık havanın tadını çıkaran konukların memnuniyeti gözlerinden okunabiliyor. Büyükler her biri birbirinden ünlü lezzet duraklarında koyu sohbetlere dalarken, çocuklar da güvenli ortamda neşe içinde koşup eğlenebiliyor.

(AK-SD-Y)



08.08.2017 10:00:31 TSI

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