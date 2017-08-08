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Başkan Üçok: "Suluova'ya nefes aldıracak sosyal donatılar kazandırma derdindeyiz"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Suluova'ya nefes aldıracak sosyal donatılar ve en üst düzeyde mekanlar kazandırma derdinde olduklarını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Yeşil alanlar, parklar ve kent meydanı kazandırarak çocuklarımızın toprağa sağlam basmasını sağlayacağız" dedi.

Cami ve Meydan Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğine değinen Başkan Üçok, "15 Temmuz Demokrasi Meydanımıza kazandırdığımız yürüyüş yolunun kaldırım çalışmasını tamamladık. Ekiplerimiz çimento derz işlemlerini gerçekleştiriyor. Yine Atatürk Bulvarı'ndan meydana giriş rampası merdiveni yapımına başladık. Çalışmalarımız meydan içerisinde bordür ve çevre düzenlemesi ile devam edecek. Akabinde aydınlatma ve oturma alanları yapılacak" diye konuştu.

Üçok, "Hizmet belediyeciliği anlayışıyla çıkmış olduğumuz yolda hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



08.08.2017 10:00:32 TSI

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