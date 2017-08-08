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Oksijen kaynağı mazot kazanını keserken çıkan kıvılcım depoyu yaktı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de oksijen kaynağı ile mazot tankını keserken çıkan kıvılcım depoyu yaktı.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde Efendibey Mahallesi, Amas yolu 26 .sokakta meydana geldi. İddiaya göre hurda olarak aldığı mazot tankını parçalamak isteyen hurdacı oksijen kaynağı ile kesim yaptığı esnada çıkan kıvılcım depoda yangına neden oldu. Yangın çıktığını gören hurdacı durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede giden Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri depoda çıkan yangına müdahale ederek depoda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Depoda soğutma işlemi yaptı.

(MB-YE-SK)



08.08.2017 10:05:08 TSI

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