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Dünya'nın ilk meclis binası Patara'da uluslararası kongre düzenlendi

08 Ağustos 2017 Salı, 10:02
Dünya'nın ilk meclis binası Patara'da uluslararası kongre düzenlendi
Dünya'nın ilk meclis binası Patara'da uluslararası kongre düzenlendi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - InGlobe Kongre Platformu çatısı altında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi(AÜ), Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi, Patara Kültür ve Turizm Derneği tarafından, Kaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Prof. Dr. Nurettin Bilici başkanlığında "Innovation and Global Issues in Social Sciences" isimli uluslararası akademik bir kongre düzenlendi.
InGlobe Kongre Organizasyonu Platform yetkilisi ve Patara Kültür ve Turizm Derneği Temsilcisi Nadi Otlu,'Tarihi Patara Meclis Binasında gerçekleştirilen kongrede yerli ve yabancı akademisyenler tarafından, Türkçe ve lehçeleri, İngilizce, Rusça başta olmak üzere 80 oturumda 400'e yakın bildiri sunulduğunu kaydetti. Bin'e yakın katılımcının takip ettiği kongrenin açılış oturumuna, Kaş Kaymakam Vekili Murat Uz, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, misafir üniversite rektörleri Serik Omırbayev ile Almaz Ibraev , bakanlık yetkilileri ve akademisyenler katıldığını bildirdi.
Patara Kazıları Onursal Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ise 2 bin sene sonra Patara Meclis Binasında bir toplantı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı. Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Ragıp Pehlivanlı, "Bu etkinlik uzun yıllardır düşünülüyor, turizm bakanımızın destekleri, yerel yöneticilerin ev sahipliği ile Patara halkının misafirperverliği sayesinde yöre turizmine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu çalışmayı gerçekleştirme imkanı bulduk. Uzun yıllardır bölgeye yapılan yatırımların boşa gitmemesi için bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.
Kongre kapsamında, Prof. Dr. Suat Kolukırık'ın "Türkiye'deki Suriyelilerin Toplumsal Etkisi ve Sosyolojik Görünümü, 'Kocaeli İli Örneği'", Yrd. Doç. Dr. Süleyman Dost 'un "Devlet veya Parti Temsilcilerinin Yabancı Ülkede Bulunan Kendi Vatandaşlarına Yönelik Siyasi Faaliyetlerinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi" gibi değişik konulara odaklanan, sosyal bilimlerin her alanından dikkat çekici çalışmalar sunuldu.
(İA-SÇ-Y)

08.08.2017 10:05:10 TSI
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