Uçurumun kenarında 72 saat mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
(Fotoğraflı)
Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de 10 metrelik uçurumun kenarında 72 saat mahsur kalan 7 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde meydana geldi. Bekir K. kendisine ait 7 keçinin 72 saattir kayalıklardaki uçurumda kaldığı ihbarında bulunarak Niğde AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bekir K.'nın yardımı istemesi üzerine Niğde AFAD ekipleri harekete geçti. Kısa süre içerisinde beldeye ulaşan AFAD ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda 72 saattir kayalıklarda bulunan 10 metrelik uçurumda mahsur kalan keçilere ulaştı. AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmalar sonucunda uçurumun kenarında bulunan 7 keçiyi kurtarıp sahibi Bekir K.'ya teslim etti.
Keçilerini teslim alan hayvan sahibi AFAD ekiplerine yapmış oldukları kurtarma çalışmasından dolayı teşekkür etti.
(MB-YE-SK)
08.08.2017 10:05:50 TSI
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