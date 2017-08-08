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Harran'da üst yapı seferberliği

- Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ilçenin bir çok yerinde devam eden üst yapı çalışmalarını denetledi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir çok bölgesinde hummalı bir üst yapı çalışmaları yürütülüyor. Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, aynı anda kentin farklı bölgelerinde yürütülen çalışmaları denetledi.

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Süleyman Demirel Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. "Her şey Harran halkı için" sloganıyla üst yapı konusunda yoğun çalışma başlattıklarını belirten Özyavuz, belediye hizmetlerinin, merkez-kırsal ayrımı gözetilmeksizin ilçenin her köşesine eşit şekilde ulaştırıldığını ifade etti. Özyavuz, ilçe genelinde çalışmaların en yakın zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi.

Son dönemde gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmaları ile Harran'ın adeta çağ atladığını belirten Özyavuz, "İlçemiz, modern bir kent olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Sokaklarını parke ile kapladığımız, kaldırım düzenlemelerini yaptığımız mahallelerdeki vatandaşlarımızın memnuniyeti, ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Ekiplerimiz şu anda kentin birçok noktasında çalışma yürütüyor. İnşallah bu çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacak" dedi.

(AK-SD-Y)



08.08.2017 10:06:15 TSI

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