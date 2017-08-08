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Pedallar Kriteryum için döndü



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde Kriteryum bisiklet yarışları yapıldı. 60 sporcunun kıyasıya mücadelesinde genelde Konya ve Giresunlu sporcular, finişi ilk gören bisikletçiler oldu.

Erzurum'un Uzundere ilçesi kriteryum bisiklet yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan Yıldızlar ve Gençler Kriteryum Bisiklet Yarışlarına 14 ilden 60 bisikletçi katıldı. Erzurum Valiliği öncülüğünde Uzundere Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Belediye Başkanı M. Halis Özsoy ile Uzundere Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Vahit Albayrak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bisiklet yarışlarında, yarış direktörlüğünü Erzurum Bisiklet İl Temsilcisi Mustafa Kocaman yaparken, parkur sorumluluğunu da Erkan Tatlı üstlendi.

Sıcak ve bunaltıcı havaya rağmen, bisikletçiler kıyasıya yarışırken, Uzundereli spor severlerde ilk kez ilçelerinde düzenlenen Kriteryum Bisiklet Yarışlarını ilgi ile takip ettiler.

Yıldız Erkekler B Kategorisinde Konya Gençlik Spor'dan Emre Yuca birinci olurken, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik Spor'dan Güngör Emre Kurtoğlu ikinci oldu. Muğla Gençlik Spor'dan Onur Pökün üçüncü olarak finiş noktasını gören isim oldu.

Yıldız Erkekler A Kategorisinde Konya Gençlik Spor'dan Ramazan Dağlı birincilik kürsüsüne çıkarken, Giresun Lisesi Dağcılık ve İzcilik Spor Kulübü'nden Hasan Demirel ikinci oldu, aynı kulüpten Emirhan Bulu üçüncülüğü elde etti.

Genç erkeklerde Giresun Lisesi Dağcılık ve İzcilik Spor Kulübü'nden Emre Genç, şampiyon olurken, Konya Gençlik Spor'dan Ahmet Törün ikinci oldu. Giresun Lisesi Dağcılık ve İzcilik Spor Kulübü'nden Ersin Kara üçüncülüğü elde etti. Uzundere Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Vahit Albayrak, Kriteryum Bisiklet Yarışları için 14 ilden gelen 60 sporcuya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Albayrak, "Bisiklet Federasyonu'nun ilçemize verdiği bu güzel organizasyonu başarı ile bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Yarışma direktörümüz Mustafa Kocaman ile parkur sorumlusu Erkan Tatlı'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy da dünyanın en sakin merkezlerinden biri olan Uzundere'de Kriteryum bisiklet yarışları düzenlemekten mutlu olduklarını belirterek, tüm katılımcı illeri ve sporcuları kutladı.

İlk kez böyle bir yarış düzenlendiğini ve katılımcıların organizasyondan çok memnun olduklarını belirten Erzurum Bisiklet İl Temsilcisi ve Yarış Direktörü Mustafa Kocaman, Federasyon Genel Sekreteri Gelecek yıl Erzurum Merkezi de içine alacak şekilde etaplı bir yarışı Erzurum'a alacaklarını kendilerine ilettiğini söyledi. Kocaman, 29 Ekim'de Uzundere ilçesinde halkın isteği üzerine belediye ile ortaklaşa Halk yarışı yapılacağı bilgisini de verdi.

(ERZ-Y)



08.08.2017 10:07:07 TSI

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