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Sanayi ustasından motor yağı uyarısı



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Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batmanlı sanayi ustası Adem Arslan, motor yağının süre aşımına uğraması durumunda aracın demir piston ve segmanlarını aşındırdığına dikkat çekti.

Batmanlı sanayi ustası Adem Arslan, sürücüleri araç motorunun yağ bakımı konusunda uyardı. Arslan, "Motor yağı süre aşımına uğradığı zaman aracın demir piston ve segmanları aşındırır. Yağ bakımı geçtiği zaman araç çekişten düştüğü gibi fazla yakıt yakmasına da neden olur. Yağın ömrü bir yıldır. Araç hiç çalışmasa bile yağı motora boşalttığınızda hiç araç çalışmasa bile bir yıl sonra o yağ ömrünü bitirir. Motorun yağına dikkat etmeyen sürücüler motorun pistonları yağsız ve kuru çalışır ve motora büyük zarar verir. Motor yağına dikkat etmeyen sürücüler yağ bakımı için 500 TL masraftan kaçayım derken, 3 bin TL gibi ödemek zorunda kalır. Arabanın yağ ömrü bitmişse ve bu şekilde seyir ederse fazla yakıtta yakar ama aracın yağı suyu tamam olduğu zaman o araç sizi bir ömür götürür bunun için motor yağı çok önemlidir" dedi.

(MŞY-MP-Y)



08.08.2017 10:16:44 TSI

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