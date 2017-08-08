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Kartepeli kadınlar ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü'nün "Hastalıkta ve sağlıkta sizinleyiz" sloganıyla yaptığı aylık ziyaretler kapsamında bu ay ki buluşmalar Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerinde gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü "Hastalıkta ve sağlıkta sizinleyiz" sloganıyla başlattığı aylık ziyaretlerine devam ediyor. Kadınlar Kulübü Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar Mahallelerinde yaşayan beş haneye Umre ve hasta ziyaretleri gerçekleştirdi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in selam ve sevgilerini ailelere ileten ziyaret ekibi, ev sahipleri ve komşularına görüş ve önerilerini de Başkan Üzülmez'e iletmek üzere not aldılar.

Kartepe'de yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirten aileler, bu ziyaretlerin çok anlamlı olduğunu, Başkan Hüseyin Üzülmez'in desteğini bu şekilde hissettiklerini dile getirerek selam ve sevgilerini gönderdiler.

(GY-Y)



08.08.2017 10:16:57 TSI

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