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Başkan Uysal'dan asfalt denetimi

08 Ağustos 2017 Salı, 10:17
Başkan Uysal'dan asfalt denetimi
Başkan Uysal'dan asfalt denetimi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım ekiplerince yapılan, 1943 ve bağlantılı sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.
Muratpaşa Belediyesi, Fener Mahallesi'ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Fener Mahallesi 1943 ve bağlantılı sokaklarda sabah erken saatlerde başlayan asfaltlama çalışmalarını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal denetledi. Başkan Uysal, yoğun tempoda çalışan Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım ekiplerini kutladı.

"Parmak ısırtacak kalitede asfalt"
Muratpaşa Belediyesi olarak kendi tesislerinde ürettikleri asfaltla ilçede yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Başkan Uysal, "Parmak ısırtacak bir kalitede, nitelikli bir asfalt yapıyoruz. Asfaltımızı kendi tesisimizde ürettiğimiz için maliyette düşüyor. Şimdi Fener Mahallemiz'deyiz. Daha sonra Çağlayan Mahallemize geçeceğiz. Doğal olarak yolların tam tasnifi, belirlenmesi ve yapılanın tekrar sökülmemesi için yeni imar planı geçecek mahallelerimiz, imar planını beklemek durumunda kalacak. Ama diğer mahallerimizde asfalt alt yapısının yüzde 90 oranında yenilendiğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Milli servet heba olmasın diye
Yoğun bir haftaya başladıklarına dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın doğusundan Meltem, Soğuksu ve Bayındır Mahallelerinden başlattıkları çalışmaların tüm mahallelerde yapılacağını söyledi. Başkan Uysal, "Tüm mahallelerimizin cadde ve sokaklarını yenileyecek şekilde planlama yaptık. Enerya doğalgaz işlemini bitirip çıktığı anda o mahallemize giriyoruz. Onu beklemek zorundayız çünkü bu Milletimizin parası, milli servet; yollar tekrar tekrar kazılarak heba olmasın diye doğalgaz çalışmalarını bekliyoruz ve ardından da asfaltlama çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bütün mahallelerimizde asfalt altyapılarını yeniliyoruz."
(SÇ-SÇ-Y)

08.08.2017 10:19:27 TSI
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