İzmit sokaklarında asfalt çalışmaları sürüyor
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce Gündoğdu ve Ayazma mahallelerinde asfalt, Çukurbağ mahallesinde de harabe yapı yıkımı yapıldı. Gündoğdu Mahallesi Soykan Sokak'taki çalışmada 222 ton, Ayazma Mahallesi Suyolu sokaktaki çalışmada da 173 ton asfalt kullanıldığı kaydedildi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Çukurbağ Mahallesi İsmail Özgen Sokak'taki harabe bir yapının yıkımı da gerçekleştirildi. Yıkılan yapıdan 250 ton hafriyat kaldırıldığı kaydedildi.
(GY-Y)
08.08.2017 10:23:57 TSI
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