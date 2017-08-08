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Başkan Üzülmez Avluburun'a misafir oldu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Avluburun Köyünde geleneksel köy mevlidine katıldı.

Kartepe Avluburun Köyü'nün geleneksel olarak düzenlediği köy mevlidinin yedincisi köydeki büyük piknik alanında gerçekleştirildi. Düzenlenen köy mevlidine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, koordinatörler de katıldı. Programda konuşan Başkan Üzülmez "15 Temmuz hain darbe girişimi halkımız tarafından durdurulmuştur. Milletimizin kahramanlıkları tarih kitaplarına sığmaz" dedi.

Bu tür manevi geleneklerin sürmesi ve yaşarılması gerektiğinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Üzülmez, emeği geçenlere de teşekkür etti.

(GY-Y)



08.08.2017 10:26:48 TSI

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