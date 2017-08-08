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FETÖ toplanma merkezi 15 Temmuz müzesi oluyor

08 Ağustos 2017 Salı, 10:26
FETÖ toplanma merkezi 15 Temmuz müzesi oluyor
FETÖ toplanma merkezi 15 Temmuz müzesi oluyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, FETÖ Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların toplanma merkezi olan eski Dokuma Fabrikası'ndaki işçi yemekhanesi binasını, '15 Temmuz Görsel Sanatlar ve Demokrasi Müzesi' yapıyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, '15 Temmuz Ruhu' konulu resim yarışmasının ödül töreninde sözünü verdiği 15 Temmuz Görsel Sanatlar ve Demokrasi Müzesi'ni hayata geçiriyor. Başkan Tütüncü, müzeyi darbe ile yolu kesişen çok anlamlı bir yere kazandırıyor.
1960 askeri darbesi sonrası idam edilen demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in temelini attığı Dokuma Fabrikası yerleşkesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan Fettullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Antalya'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların da toplanma merkezi olmuştu.

Müzenin yapımı başlıyor
Tütüncü, müzenin projesini hazırlayacak olan mimarlarla birlikte yemekhane binasında incelemelerde bulundu. Başkan Hakan Tütüncü, inceleme gezisinde nasıl bir müze istediğini mimarlara anlattı.
Açılış 15 Temmuz 2018'de
Tütüncü, müzeyi, mevcut binanın mimarisini koruyarak yapacaklarını aktararak, "Müze projesi fikri, 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması'nın ödül töreninde doğdu. 15 Temmuz Görsel Sanatlar ve Demokrasi Müzesi Türkiye'de bir ilk olacak. Bu resim yarışmasını tekrarlayacağız. Her yarışmada elde ettiğimiz eserleri bu müzede sergileyeceğiz. Sadece resim ile de kalmayacağız. Diğer güzel sanatlar alanında 15 Temmuz'u nasıl anlatacağımızla ilgili yarışmalar düzenleyeceğiz. Kültür ve sanat, gelecek kuşaklarla iletişim kurmada çok önemli. Bu amaçla 15 Temmuz ruhunu kültür ve sanat ile geleceğe taşıyacağız. 15 Temmuz 2018'de, müzeyi hizmete açacağız."

Dokuma çalışanlarına emekli lokali
15 Temmuz Görsel Sanatlar ve Demokrasi Müzesi, bin metrekare büyüklüğündeki işçi yemekhanesi binasına yapılacak. 500 metrekare büyüklüğündeki memur yemekhane binası ise Dokuma Fabrikası'nın eski çalışanları için emekli lokali haline getirilecek. Kepez Belediyesi, Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'ne, Oyuncak Müzesi, Dokuma Müzesi, Klasik otomobiller Koleksiyonu Müzesi, Kent ve Dokuma Belleği Müzesi, Bilim Merkezi, Minyatür Kent Parkı projelerini yapıyor.
Kepez Belediyesi, hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği destansı direniş ruhunu yaşatmak amacıyla '15 Temmuz Şehitleri' ve 'Şehit Ömer Halisdemir' caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın açılışını gerçekleştirmişti.
(SÇ-SÇ-Y)

08.08.2017 10:29:24 TSI
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