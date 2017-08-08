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Sağlık Bakanlığından Van'a 5 ambulans

08 Ağustos 2017 Salı, 10:32
Sağlık Bakanlığından Van'a 5 ambulans
Sağlık Bakanlığından Van'a 5 ambulans

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Van'a gönderilen 5 adet tam donanımlı ambulans, törenle 112 acil sağlık istasyon görevlilerine teslim edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 5 adet ambulansın dağıtım töreni Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği Sevisi bahçesinde yapıldı. İl Sağlık Müdür Vekili Dt. Şebnem Kartal, Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ümit Yaşar Can ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekim Sevisi Şube Müdürü Halis Gökyer'in de katıldığı törende araçlar tek tek teslim edildi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Van'da her geçen gün sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirterek, bu hizmetleri kente sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sağlık alanında yapılan hizmetlerin Vanlılara hayırlı olmasını dileyen Dr. Yanmaz, "Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 5 adet ambulansla filomuz güçlenmekte, Van'daki ambulans sayısı ise 85'e çıktı. Van'da toplam 33 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmaktadır. İlimize tahsis edilen yeni ambulanslarla birlikte ve ayrıca Erciş Kaymakamlığı tarafından 1 adet tam donanımlı ambulans müdürlüğümüze hibe edilerek il genelinde ambulans sayımız 85 ulaşmıştır. İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak 2016 yılı içerisinde 62 bin 265 acil vakaya müdahale edilmiştir. Bu vakaların 33 bin 242'nin merkez istasyonlarımız tarafından, 29 bin 23'üne ise ilçe istasyonlarımız tarafından müdahale edilmiştir. Ayrıca, 2017 yılı içinde kent merkezlerinde vakaya ilk 10 dakika ulaşma oranımız yüzde 95, kırsalda ise ilk 30 dakikada vakaya ulaşma oranımız yüzde 76 olarak gerçekleştirilmiştir. İlimize tahsis edilen bu yeni ambulanslarla birlikte acil sağlık hizmetlerimiz daha etkin ve verimli bir şekilde sunulacaktır. Amacımız, acil sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı, doğru ve nitelikli acil sağlık hizmeti vermektir" dedi.
(MSA-Y)

08.08.2017 10:34:03 TSI
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