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Çavdarhisar'da Halı Dokuma Kursu sona erdi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve belediyenin işbirliği ile açılan makinada halı dokuma kursunun sona erdiği bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, ''Kaymakamlığımız, belediyemiz ve halk eğitim müdürlüğümüz işbirliği ile açtığımız makinada halı dokuma kursumuzu 8 kursiyerimiz başarıyla bitirdi. Bundan sonrası onların girişimciliğine kaldı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Amacımız ilçe ekonomisine bu kursla faydalı olmak ve İlçe turizmine katkıda bulunmaktı. Kursumuzdan başarıyla mezun olan 8 kursiyerimizi tebrik ediyorum. "ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



08.08.2017 10:34:18 TSI

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