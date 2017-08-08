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Yazın üretip, kışın tüketiyorlar



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Serdar Gükçe

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki kadınların kış hazırlıkları sürüyor. Kadınlar, peynir, yoğurt, tereyağı ve konservelerin yanı sıra hoşaf ve reçel yaparak kış aylarına saklıyor.

Kadınlardan Şirin Ermağan, kış için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, "Birçok şey yapıyoruz. Tarla, bahçe ve yemek işleriyle uğraşmanın yanı sıra kış için peynir, yoğurt, tereyağı, konserve, hoşaf ve reçel yapıyoruz. İmkanlar kısıtlı, bu yüzden eskiden beri gelen yöntemlerle yapıyoruz. Tek güzel tarafı organik ve temiz olması. Şimdi burada kazanlarımızda kül ve suyu kaynattıktan sonra eriklerimizi torbalara katıp kaynar suya bandırıyoruz. Fazla kalmadan dışarı çıkarıp damlarda kurutmaya çalışıyoruz. Daha sonra kış aylarına hazırlık için toplayıp serin yerlerde muhafaza ediyoruz. Bu işlerimiz bitikten sonra konserve işi başlayacak böyle bir yaşamımız var" dedi.

(SRD-MP-Y)



08.08.2017 10:34:33 TSI

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