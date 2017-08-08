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Sakarya'da büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 192 bin 72'ye ulaştı



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Müdürlüğünce (TÜİK) açıklanan verilere göre, 2016 yılında Sakarya'da tarımda kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının toplamı 192 bin 72'ye ulaştı. Bu sayının 148 bin 739'u büyükbaş hayvanlar, 43 bin 333'u da küçükbaş hayvanlar oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlediği Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre, 2016 yılında Sakarya'da büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı 148 bin 510 baş olarak gerçekleşti, manda sayısı ise bin 229 baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı, 59 bin 692 baş olarak gerçekleşirken, bu sayının 43 bin 333'unu küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyunlar oluşturdu. Keçi sayısı ise 16 bin 359 baş olarak gerçekleşti.

(BCT-RFK-Y)



08.08.2017 10:36:03 TSI

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