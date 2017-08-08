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Özel çocuklara izci kampı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, özel çocukları izci kampında ağırladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, Adalya Vakfı'yla birlikte Şirinyalı Mahallesi'nde oluşturduğu Engelsiz Kafe'de farklı etkinliklere imza atılıyor. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, Antalya'da ilk kez özel çocuklar ve aileleri için 2 süren izci kampı düzenledi. Engelsiz Kafe'nin ön tarafındaki bahçesinde kurulan 25 çadırla gerçekleştirilen izci kampına 50 kişi katıldı.

Ateşböceği adı verilen ve obabaşığılını Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan'ın üstlendiği izci kampına katılan özel çocuklarla aileleri, çevre temizliği yapıp, İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk Bayrağı çekti. İzci marşlarının söylendiği kampta, özel çocuklar, aileleri ile çuval yarışı, halat çekme, yakan top gibi oyunlar oynadı. Akşam müzikle eğlenen özel çocuklar ertesi gün; erken kalkıp, sabah sporu yaptı. İzci kampı; İstiklal Marşı eşliğinde bayrak indiriminin ardından çadırların toplanması ve çevre temizliği ile tamamlandı.

(SÇ-SÇ-Y)



08.08.2017 10:38:59 TSI

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