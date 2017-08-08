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Kırşehir'de besicilik ve tarım geliştiriliyor



(Fotoğraflı)



Abdurrahman Dulkadir

KIRŞEHİR (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Kırşehir'in Orta Anadolu'nun en iyi besi işletmeciliğinin yapıldığı bölgelerden biri olduğunu söyledi. İl Müdürü Kenan Şahin, ilde tarımsal faaliyetlerin de geliştiğini ifade etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Kırşehir'de mevcutta iyi durumda olan hayvancılığı geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti. Bu maksatla kente kaliteli havyan getirileceğini belirten İl Müdürü Kenan Şahin, "Avrupa standartlarından normalde günlük canlı ağırlık artışı 1.5 kiloğram iken Kırşehir'de 2 kilograma yakın canlı ağırlık artışı var. Türkiye ve Avrupa standartlarının üzerinde bilinçli bir besi üreticiliğimiz var. Bilinçli bir ırk seçimimiz var.

Kırşehir artık dışarıya bağlı kalmadan mevcut işletmesinin ihtiyacını kendi işetme açısından temin ediyor. Küçükbaş hayvan konusunca ciddi bir mesafe kat ettik. Geçmiş yıllarda ilimizin hayvan mevcudu 125 bin iken 200 bine yaklaşık koyunumuz var. Kırşehir'de yapılacak en iyi katma değerinin yüksek ürünlerin yetiştirilmesidir. İlimizde katma değeri yüksek alternatifi olacak, yem bitkilerimiz, aspir ve nohutumuz var" dedi.

300 bin dekarlık alana nohut ekildiğini de belirten İl Müdürü Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırşehir'de bu senede ciddi anlamda bir gelir elde edecek. Öngördüğümüz fiyat 5-6 lira, eğer bu fiyat olursa ciddi manada çiftçilerimizin yüzü gülecek. Köylüğü köyde istihdam ettiğimiz zaman gıda sektörü artık sanayiden daha da önemli. Kırşehir gıda sektöründe et ve nohut noktasında ciddi bir mesafe kat etti."

(AD-EÖ-SK)



08.08.2017 10:40:49 TSI

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