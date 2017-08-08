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Yaz ayında saç dökülmesine dikkat

08 Ağustos 2017 Salı, 10:39
Yaz ayında saç dökülmesine dikkat
Yaz ayında saç dökülmesine dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Mevsimsel geçişler sırasında saçlar da dönemsel dökülmelerin olabildiğini belirten Dr. Emrah Çinik, özellikle yaz mevsiminde saç dökülmesinin daha fazla olduğunu söyledi.
Dr. Emrah Çinik, "Özellikle yaz mevsiminde sonbahara geçerken saç dökülmesi normalden fazla görülmektedir, bu oran günde 100-200 saç dökülmesi olarak tarif edebiliriz, bu durum hava sıcaklığının ani değişimlerinin yanı sıra havadaki nem ve su oranının değişimine de bağlıdır. Havalar iyice soğuyup kış mevsimi geldiği zaman maçlardaki dökülme de normalleşmeye başlamaktadır ve rutin halini almaktadır" dedi.
Sonbaharda saç dökülmesi için sadece hava ve nemin etkili olmadığını ifade eden Dr. Çinik, "Yaz tatilinin sona ermesiyle stresli monoton şehir hayatının başlaması, günlük yorucu işlerin yapılması ve trafik stresi, okul stresleri, sonbaharda beraber baş gösteren depresif ruh hali gibi durumlarda saç dökülmesini hızlandırmaktadır. Kış başlangıcıyla beraber vücut soğuk havaya adapte olmakta ve saç dökülmesi azalmaktadır" açıklamalarında bulundu.
Özellikle sonbahar dönemlerinde bu saç dökülmesini azaltmak için saç ekimi dışında alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanmayı öneren Dr. Çinik, "Pop, saç mezoterapisi gibi yöntemlerle saç dökülmeleri azaltılabilir ve zayıflamış incelemiş saçlar için koruyucu etki sağlamış olur" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

08.08.2017 10:41:26 TSI
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