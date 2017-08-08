Yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor
Hasan Gündüz
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor.
Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 6 nüfuslu Boğa ailesinin mutfağında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış ve ev kullanılamaz hale gelmişti. Evin geçimini sağlamak için hamallık yapan aile reisi Mehmet Boğa, maddi durumlarının kötü olmasından dolayı 4 çocuğu ve eşiyle beraber dışarıda kaldıklarını söyledi. Boğa, evleri ile birlikte tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.
Yardım kuruluşları, ailenin durumunun değerlendirileceğini bildirdi.
(HG-MP-Y)
08.08.2017 10:41:58 TSI
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