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Yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor



Hasan Gündüz

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor.

Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 6 nüfuslu Boğa ailesinin mutfağında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış ve ev kullanılamaz hale gelmişti. Evin geçimini sağlamak için hamallık yapan aile reisi Mehmet Boğa, maddi durumlarının kötü olmasından dolayı 4 çocuğu ve eşiyle beraber dışarıda kaldıklarını söyledi. Boğa, evleri ile birlikte tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

Yardım kuruluşları, ailenin durumunun değerlendirileceğini bildirdi.

(HG-MP-Y)



08.08.2017 10:41:58 TSI

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