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Bozüyük'te hükümet yatırımları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te uzun yıllardır araç ve yaya trafiği için büyük bir sorun haline gelen ve kentin ortasından geçen tren yolu problemi inşa edilen üst geçitler ile çözülüyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yoğun girişimleri ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in Ankara'daki çalışmaları sonucunda hayata geçirilecek olan 3 adet üst geçit inşaatının birincisi Yeşilkent Bulvarı'nda devam ediyor. TCDD Genel Müdürü tarafından yapılan ihalenin ardından inşasına hızla başlanılan demir yolu üst geçidi Bozüyük'te trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Hükümet tarafından Bozüyük'e yapılan yatırımlar çeşitli alanlarda devam ederken, Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Bozüyük lojistik olarak da gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.

(FSİ-Y)



08.08.2017 10:43:49 TSI

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