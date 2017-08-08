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Eskişehirli gençlerden oluşan heyetten Bilecik ziyareti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Eskişehirli gençlerden oluşan heyeti ağırladı.

Bilecik, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ile sesini ülke ve dünyaya duyurmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi; her gün gerek heyet ve gruplar şeklinde gerek bireysel olarak ağırladığı misafirleri ile Bilecik'in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlıyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, ülkenin dört bir köşesinden konuklarını ağırlıyor. Eskişehirli gençlerden oluşan heyet, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezerek, Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce, Bilecik Belediyesi Görevlisi Hilmi Kalyoncu ve Muhlis Aydemir'den Bilecik hakkında bilgiler aldılar.

Ziyaretleri kapsamında; Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu'nda, Bilecik Fethi belgeselini izleyen heyete, Bilecik'i tanıtıcı kitap ve dergiler hediye edildi.

(DA-Y)



08.08.2017 10:45:45 TSI

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