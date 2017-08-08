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Başkan Bakıcı Bilecik'te ziyaretlerde bulundu



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirilen yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Atıf Deniz'e, Bilecik Ağır Ceza Reisliği görevine başlayan Kemal Kaya ve Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı olarak görevine başlayan Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel'e nezaket ziyaretlerinde bulundu. Başkan Bakıcı, yaptığı ziyaretlerde, Deniz, Kaya ve Tuğgeneral Yücel ile bir süre sohbet ederek her birine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretlerinin anısına Bozüyük Metristepe Plaketi takdim eden Başkan Bakıcı, Deniz, Kaya ve Tuğgeneral Yücel'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

(FSİ-Y)



08.08.2017 10:46:44 TSI

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