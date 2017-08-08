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Başkan Gülenç, DYK kurslarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ve Belediye Meclis Üyesi Mahmut Vural ile birlikte okullarda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret etti.

Kurslara katılan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Gülenç, teknolojik şartlara ayak uyduran okullarda önemli bir hizmetin verildiğine dikkat çekti. Öğrencilerin kurslara yoğun katılım sağlamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Gülenç, "Okullarımızda açmış olduğumuz Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımızı ziyaret ettik. Kurslara olan yoğun ilgiden dolayı ziyadesiyle mutlu olduk, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. DYK kurslarında geçtiğimiz yıl Bismil ilçesinin büyük bir başarı sağlamıştı. Bu yılda ilçeden büyük bir başarı bekleniyor. Kurslara katılan öğrencilerden; tıp fakültesi, hukuk fakültesi, mühendislik ve mimarlık fakültesi olmak üzere çok sayıda öğrenci lisans bölümü kazanmıştı. Aynı şekilde çok sayıda 8. sınıf öğrencisi de çeşitli liseleri kazanmıştı. Böylelikle kurslara katılan öğrencilerin başarı oranı yüzde 80'i bulmuştu" dedi.

(İHA-MP-Y)



08.08.2017 10:46:47 TSI

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