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Avrupa'dan Bilecik'e 13-17 Yaş Değerler Eğitimi gezisi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 13-17 Yaş Değerler Eğitimi kapsamında erkek öğrencilerden oluşan 40 kişilik heyet Bilecik'i gezdi.

Bursa, Çanakkale, Bilecik, Ankara ve İstanbul'dan oluşacak olan gezi programına katılan öğrenciler, Bilecik ve ilçelerindeki tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi alarak, Şeyh Edebali Türbesini ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi. Şeyh Edebali Türbesinde dua ettikten sonra Tarih Şeridini gezen heyete; Tarih Şeridi Sorumlusu Engin Beyce ve Bilecik Belediyesi Görevlisi Gonca Tekin rehberlik ederek, Bilecik hakkında bilgiler aktardı.

Gerçekleştirilen gezi programı hakkında bilgi veren Gezi Programı Koordinatörü Mehmet Durmuş, ata toprakları Bilecik'te olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, şunları söyledi:

''Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 13 -17 Yaş Değerler Eğitimi kapsamında erkek öğrencilerden oluşan heyet ile birlikte olan program kapsamında Bilecik'teyiz. 32 kişi Almanya, 5'i Belçika ve 3 kişi de Hollanda'dan olmak üzere 40 öğrencimiz burada. Bölgelerinde güzel ezan okuma ve çeşitli dini yarışmalarda derece alan kardeşlerimiz, bu şekilde devletimiz tarafından ödüllendirildi. Bursa ve Çanakkale'de ecdadımızın yaptığı eserler ile bıraktığı mirası gezip gördük. Şimdi de anayurdumuz Bilecik'teyiz. Daha sonra Söğüt ilçemizi gezeceğiz ve oradan da Ankara'ya ulaşmaya çalışacağız. Gezimiz kapsamında meclisimiz, külliye ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Yine gezimiz kapsamında İstanbul'daki güzellikleri görme imkanı bulacağız. Bu gençlerimiz, Avrupa'da devletimiz ve milletimizi temsil ediyorlar" dedi.

Konuşmanın ardından, Bilecik yakın ve geçmiş tarihi hakkında bilgi alan heyet bol, bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

(DA-Y)



08.08.2017 10:48:05 TSI

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