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Çevre dostu teknolojiler Bilecik'te rağbet görüyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Çevreyi ve doğal yaşamı korumada birçok önemli çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi tarafından uygulamaya konulan teknolojik ürünler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Fiziki ve sosyal anlamda birçok güzel ve örnek çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan ve teknolojinin imkanları ile kullanılan ürünler hizmet vermeye devam ediyor. Şehir merkezindeki birçok noktada kurulan 6 K Akıllı Duraklardaki ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra Pelitözü Gölpark'ta kurulan solar şarj istasyonu ve telefon şarj edebilen bisikletler, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda çevrenin korunması noktasında önemli farkındalığın sağlandığı teknolojik ürünler, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda hizmet veriyor.

Öte yandan şuan şehrin bazı bölgelerinde vatandaşlara hizmet veren teknolojik ürünlerin başka noktalarda yer alacağı da belirtildi.

(DA-Y)



08.08.2017 10:48:59 TSI

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