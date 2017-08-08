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Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilk seferler başladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Yapımı tamamlanan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, bugünden itibaren ilk seferler gerçekleştirilmeye başladı.

Yeni Çevre Yolu üzerinde yer alan ve İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi metropol şehirler başta olmak üzere tüm ülke ile bağlantıyı sağlayacak olan şehirlerarası otobüs terminali vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Modern ve tarihi çizgileri yanı sıra Medine Garı yapısıyla; Marmara bölgesinin ve çevresindeki 25 milyon nüfusun kullandığı en işlek ulaşım ağı olan yeni çevre yolu üzerinde ihtişamıyla göz dolduracak olan şehirlerarası otobüs terminalinde; 20 peronda seyahat acenteleri tarafından hizmet vermeye başladı.

Kapalı alanda 10 adet bilet satış ofisi, bekleme salonları, kafeleri, dükkanları, seyir terası, satış kioskları, bilet satış holü, bebek bakım ve emzirme odası, personel dinlenme, revir, bay-bayan mescit, idari ofisleri, toplantı ve seminer salonu, zabıta ve güvenlik ofisi, emanet ofisi ve teknik atölyeleri, ATM noktaları, engelli tuvaletleri, açık alanında ise gelen-giden otobüs peronları, ilçe minibüs peronları, taksi ve otobüs durakları, otobüs bakım ve bekleme alanları ve açık otoparkı her ihtiyacı cevaplayacak olan şehirler arası otobüs terminalinin resmi açılışı kısa bir süre sonra düzenlenecek tören ile gerçekleştirilecek.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, çalışmaları kapsamında şehirlerarası otobüs terminalini ziyaret ederek, vatandaşlar ve firma sahipleri ile bir araya geldi.

(DA-Y)



08.08.2017 10:50:54 TSI

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