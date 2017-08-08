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Bindallı ve kaftan dikiminde sona gelindi



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Geçmişi Osanlıya dayanan bindallı ve kaftan dikiminin öğrenilmesi için başlatılan kursta sona gelindi

Kilis Belediyesi Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen Bindalli ve Kaptan dikim kursunda sona gelindi. Kursiyerlere sertifikalarının verildiğini belirten Başkan Kara, "Verilen çabalar sonucunda Bindallı sınıfımızda 21 kursiyer eğitim alıyor. Dönemsel olarak başlatılan Bindallı sınıfımızda projemizin sonuna gelindi. Birbirinden güzel bindallı ve kaftanlar dikilmiştir" dedi.

Diğer kurslar devam ediyor

3 yıl önce açılan Kazancıoğlu sosyal tesislerinde diğer kursların sürdüğünü kaydeden kara, "Kur'an-ı Kerim derslerimiz bayanlar ve çocuklar için devam etmektedir. Hem Suriyeli kardeşlerimize hem de Türk vatandaşlarımıza derslerimiz ve etkinliklerimiz 3 yıldır sürmektedir. Birçok öğrencimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiştir. Bilinçli genç nesiller için çabalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde resim, model uçak ve dil kurslarımız aktif hale gelecektir. Bütün halkımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

(MAD-SD-Y)



08.08.2017 10:55:00 TSI

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