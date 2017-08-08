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Kuruyan barajdaki eski köprü ortaya çıktı

08 Ağustos 2017 Salı, 10:53
Kuruyan barajdaki eski köprü ortaya çıktı
Kuruyan barajdaki eski köprü ortaya çıktı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Yaşanan kuraklık nedeniyle Atatürk Baraj göleti içerisindeki Lokman Köyü eski köprüsü ortaya çıktı.
Kurak bir yıl geçiren Adıyaman'da, baraj göletlerindeki su seviyelerinde gözle görülür bir azalma meydana geldi. Atatürk Baraj göletinde kuraklık nedeniyle milyonlarca metreküp su çekildi. Atatürk Barajı sağ sahil bölgesindeki Stilce Kızılcapınar bölgesindeki göletin suyunun azalması nedeniyle araziler ortaya çıktı. Suyla kaplı olan araziler kuraklık nedeniyle yeniden ortaya çıkarken vatandaşlar su altından çıkan arazilerinde ekinler ekti. Sular altında kalan Lokman köyü köprüsü gün yüzüne çıktı.
Çevresindeki arazilerin otladığı ve Atatürk Baraj göletine akan su kaynaklarının da kuruduğu öğrenildi.
(CK-SD-Y)

08.08.2017 10:55:55 TSI
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