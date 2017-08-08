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Muhammet Uygun TEOG sonuçlarını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı sonuçlarını değerlendiren Kütahya Özel Final Lisesi Müdürü Muhammet Uygun, çocukların sınav başarısının yaşam başarısı olarak velilerin algılamamaları gerektiğini doğru ve objektif bir şekilde başkalarının sonuçlarıyla kıyaslamadan bundan sonraki eğitim öğretim hayatı planlarını yapmaları gerektiğini ifade etti.

Dershanelerin dönüşümü ile örgün eğitim vermeye başlayan özel liselerin, bugün üniversite sınavlarında önemli başarılara imza attığını ifade eden Uygun, "Öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca karşılaştığı çeşitli sınavlar var. Kuşkusuz bunlardan en önemlisi üniversite sınavları. Dershanelerin dönüşümü ile örgün eğitim vermeye başlayan özel liseler, bugün üniversite sınavlarında önemli başarılara imza atıyor. O nedenle ergenlik yaşındaki çocukları strese sokmak anlamsız. Enerjilerini geleceklerini belirleyecekleri üniversite sınavına saklamalı, hem sınav hem yaşam başarısı hedeflenmelidir.

Çocuklarımızın geleceği elbette çok önemli, unutulmaması gereken çocuklarımızın ruh sağlığını bozmadan gelecek için sağlam adımlar atılmasıdır. TEOG sonuçları için bütün öğrencilere geçmiş olsun, bundan sonraki eğitim öğretim hayatında başarılar mutluluklar dilerim" diye konuştu. (EFE)



08.08.2017 10:56:51 TSI

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