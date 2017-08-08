YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süleymanpaşa'da 24 bin 159 kişi çipli kimlik kartına kavuştu

Süleymanpaşa'da 24 bin 159 kişi çipli kimlik kartına kavuştu



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 bin 159 kişi yeni çipli kimlik kartına kavuştu.

1 Ocak 2017 başlayan çipli kimlik kartı başvuruları, Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da da ilçe nüfus müdürlüklerinde devam ediyor. 191 bin 864 nüfuslu Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bugüne kadar 25 bin 172 kişi yeni çipli kimlik kartını almak için başvuruda bulunurken, 24 bin 159 kişi ise kimlik kartına kavuştu.

Yetkililer, başvurularının alınmasıyla birlikte, kartın basılıp vatandaşa verilme işleminin ilk güne oranla yüzde 90 hızlandırıldığını belirtti.

(HLD-MK-Y)



08.08.2017 10:57:03 TSI

NNNN

