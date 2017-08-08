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Süleymanpaşa'da 24 bin 159 kişi çipli kimlik kartına kavuştu

08 Ağustos 2017 Salı, 10:54
Süleymanpaşa'da 24 bin 159 kişi çipli kimlik kartına kavuştu

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 bin 159 kişi yeni çipli kimlik kartına kavuştu.
1 Ocak 2017 başlayan çipli kimlik kartı başvuruları, Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da da ilçe nüfus müdürlüklerinde devam ediyor. 191 bin 864 nüfuslu Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bugüne kadar 25 bin 172 kişi yeni çipli kimlik kartını almak için başvuruda bulunurken, 24 bin 159 kişi ise kimlik kartına kavuştu.
Yetkililer, başvurularının alınmasıyla birlikte, kartın basılıp vatandaşa verilme işleminin ilk güne oranla yüzde 90 hızlandırıldığını belirtti.
(HLD-MK-Y)

08.08.2017 10:57:03 TSI
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