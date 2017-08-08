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Van Bediüzzaman mevlidine hazır

08 Ağustos 2017 Salı, 10:58
Van Bediüzzaman mevlidine hazır
Van Bediüzzaman mevlidine hazır

(Fotoğraflı)

Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Yeni Asya Gazetesi Van Temsilciliği ve Risale-i Nur Enstitüsü tarafından organize edilen Bediüzzaman Mevlidi 12 Ağustos Cumartesi günü Hz. Ömer Camiinde okunacak.
Yeni Asya Gazetesi Van Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Van Mevlidine Van milletvekilileri, siyasi parti temsilcileri, Van'da bulunan STK temsilcileri davet edildi. Mevlidi Şerif programı başta Peygamber Efendimiz (S.A.V) olmak üzere Ashab-i Kiramin ruhlaına ve ahirete irtihal eden şehitlerimizin ruhlarına ve hususan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ruhlarına ithafen okutulacak. Bediüzzaman Van mevlidi-i programın da Van a gelecek olanlar nur menzillerini de ziyaret ediyorlar. Türkiye genelinde büyük bir katılımın Van'a gelmesi bekleniyor. Bu da güzel Şehrimiz Van''in inanç turizmine önemli katkı sağlıyor. Mevlide katılan yazarlar kitaplarını imzalayacaklar. Ayrıca katılanlara yemek ikramları ile kitap ikramları yapılacak" denildi.
Geç yıl yapılacak olan Van Mevlidi Türkiye 'de yaşanan 15 Temmuz dolayısıyla iptal edildiği belirtildi.
(ŞAK-Y)

08.08.2017 11:00:11 TSI
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