Kartepe'de off road şenliği
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi, Off Road Kulübü ve Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde hafta sonu Eğreltidüzü Yaylası'nda Off Road Şenliği'nde heyecan zirve yapacak.
Kartepe Off Road Şenliği 12-13 Ağustos 2017 tarihleri arası Eğreltidüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin çeşitli illerinden birçok sporcunun katılacağı şenlikte off-road, yamaç paraşütü, airsoft gösterileri yapılacak. Ayrıca sporcular yaylada kamp yapma imkanı da bulacak. Şenliklerin motor ve doğa sporları tutkunları tarafından ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.
(GY-Y)
08.08.2017 11:00:51 TSI
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