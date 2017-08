YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepe'de off road şenliği

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi, Off Road Kulübü ve Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde hafta sonu Eğreltidüzü Yaylası'nda Off Road Şenliği'nde heyecan zirve yapacak.

Kartepe Off Road Şenliği 12-13 Ağustos 2017 tarihleri arası Eğreltidüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin çeşitli illerinden birçok sporcunun katılacağı şenlikte off-road, yamaç paraşütü, airsoft gösterileri yapılacak. Ayrıca sporcular yaylada kamp yapma imkanı da bulacak. Şenliklerin motor ve doğa sporları tutkunları tarafından ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

08.08.2017 11:00:51 TSI

