İl Sağlık Müdüründen İHA'ya ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Atıf Deniz, Bilecik İHA muhabirlerini ziyaret etti.
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Birim Başkanlığı görevinden Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne görevine getirilen Dr. Atıf Deniz, ziyaretnde basının önemine değinerek, "Bilecik'e göreve başladığım kısa süre zarfında şehre adapte olmaya ve şehri tanımaya çalıştım. Şimdi de yaptığımız program kapsamında kentteki basın kuruluşlarını geziyorum. Bilecik gibi tarih kokan bir kentte görev yapmaktan gurur duyuyorum. Sağlık açısından elimizden geldiğince ilimize hizmet etmeye çalışacağım. En büyük sorunlardan biri olarak gördüğüm yeni hastanenin inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. Bittiğinde ise; tüm Bileciklilerin beklediği yeni hastanelerine kavuşacaklar" dedi.
(CKT-Y)
08.08.2017 11:01:53 TSI
NNNN