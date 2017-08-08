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Başkan Yaman'ın Ankara temasları



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Ankara temasları kapsamında Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nin Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ile İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy'u makamında ziyaret ederek, beldeye yapılacak olan atık su arıtma tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Şaban Avcı'yı ziyaret eden Başkan Yaman ,"Ankara temaslarımız kapsamında birçok değerli isim ile bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve ziyaretlerde beldemiz ve belediye çalışmalarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu anlamda yetkili bakanlıklarda beldemize yeni yatırımların yapılması noktasında çaba gösteriyoruz" dedi.

Öte yandan Başkan Yaman, ziyaret ettiği bürokratlara, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablolar hediye etti.

(DA-Y)



08.08.2017 11:03:27 TSI

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