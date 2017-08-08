YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Göz çevresi bakımı ile süreci yavaşlatın

Göz çevresi bakımı ile süreci yavaşlatın

- Dr. Gizem Toktaş Geylani, göz çevresinde oluşan kırışıklık ve morlukların uygun bir bakım süreci ile yavaşlatılabildiğini belirtti



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüzün en dikkat çekici bölgesi olan göz çevresinde genetik ve çevresel faktörler nedeniyle oluşan kırışıklık ve morlukların, uygun bir bakım süreci ile yavaşlatılabildiği belirtildi.

Adana Estelite Güzellik Merkezi kurucularından Dr. Gizem Toktaş Geylani, göz çevresindeki kırışıklık, elastikiyet kaybı ve morlukların kadınlara kendilerini mutsuz hissettirdiğini söyledi. Göz çevresi dokusunun, ciltteki en ince ve daha az kollajen içeren bölge olduğuna dikkat çeken Geylani, belirtilerin 30'lu yaşlardan itibaren kendini göstermeye başladığını ifade etti.

Göz çevresine yapılacak uygun bakımlar ile hasarların azaltılıp, sürecin yavaşlatılabileceğini kaydeden Dr. Gizem Toktaş Geylani, "Öncelikle güneş hasarına karşı uygun güneş koruyucular ile koruma sağlanırken, en basit yönetimiyle güneş gözlüğü kullanarak, güneşin etkileri azaltılabilir. Kuruluğa karşı ise nemlendirici kullanımı önemlidir" dedi.

Geylani, uygun dönemlerde peeling ve mezoterapi uygulamaları ile ölü tabakanın uzaklaştırılması ve daha düzgün bir deri oluşumunun desteklenmesi gerektiğini de dile getirdi.

Gözaltındaki morlukların genelde kalıtımsal olduğunu vurgulayan Dr. Gizem Toktaş Geylani, "Bu bölge ince olduğu için kılcal damarların görünümünden dolayı oluşur. Morluk düzeyine göre kremler, lazer uygulamaları, kimyasal peeling uygulanabilir. İnce dolgu maddeleri ile yapılacak bir çalışma ile bu bölge hafifçe yükseltilir ve oldukça iyi sonuçlar alınır" ifadelerini kullandı.

(ELF-Y)



08.08.2017 11:05:07 TSI

NNNN

