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Vali Azizoğlu'ndan Demir ailesine taziye ziyareti

08 Ağustos 2017 Salı, 11:03
Vali Azizoğlu'ndan Demir ailesine taziye ziyareti
Vali Azizoğlu'ndan Demir ailesine taziye ziyareti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat eden Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Kemal Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Demir ailesine taziye dileklerini ileten Vali Azizoğlu, "Görev yaptığı süre zarfında alevi kardeşlerimizi başarı ve liyakatle temsil eden Ali Kemal Demir, kamuoyuna verdiği barış, kardeşlik, birlik, beraberlik, hoşgörü içerikli mesajları ve örnek karakteriyle tüm toplumun sevgisini kazanmış mümtaz bir kişiydi. Ani ölümü nedeniyle derin bir üzüntüye sahip olan canların acısını yürekten paylaşıyoruz" dedi.
Vali Azizoğlu, ziyarette acılı aileyle bir süre sohbet ederek, Demir ailesini bu acı gününde yalnız bırakmadı.
(ERZ-Y)

08.08.2017 11:05:38 TSI
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