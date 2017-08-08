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Beyşehir Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere 'Mehteran' jesti



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl kurulan mehteran takımının şehit ve gazilerin 1.derece yakınlarının düğün, sünnet gibi merasimlerinde ücretsiz program yapacağı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, 2016 yılında Beyşehir Belediyesi tarafından kurulan ve tamamı belediye çalışanlarından oluşan mehteran takımının bundan böyle şehit aileleri ve gazilerin 1.derece yakınlarının yapacağı düğün ve sünnet gibi merasimlerinde herhangi bir ücret talebinde bulunmadan program yapacağını söyledi.

Beyşehir'de ilçe halkının mehtere olan ilgi ve sevgisinin çok fazla olduğunu belirten Özaltun, "Bu işe sevdalı ve gönüllü olan Belediye personelimizden oluşan bir mehter takımı ekibini geçtiğimiz yıl oluşturmuştuk. Aldığı eğitimle Beyşehir'de hem Belediyemizin, hem de talep gelen kurumların açılış gibi etkinlikleri için mesai yapmaya başlayan mehteran takımımız kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Bugüne kadar ilçemizde yapılan birçok etkinlikte sahne alan, konser veren mehteran ekibimiz ilk olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından birincisini düzenlediğimiz demokrasi şöleninde konser vererek faaliyetlerine başlamış ve gösterdiği başarılı performansla ilçe halkımızın da takdir ve beğenisini kazanmıştı. 18 kişiden oluşan mehteran takımımız, Belediyemizin zabıta başta olmak üzere farklı birimlerinde memur ve işçi kadrolarında görev yapan gönüllü personelimizden oluşuyor" dedi.



"Şehit yakınları ve gazilerimiz başımızın tacıdır"

Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak her zaman vatan, millet ve bayrak sevdalılarının yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Mehter azamettir, anttır, bağımsızlıktır, duadır, niyazdır. Mehterle birlikte Türk kültürünün geleneklerini yaşatıp Türk milletimizi diri tutarak birlik içerisinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Kurum olarak vatan millet uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi de unutmuyoruz. Onların bize emaneti olan şehit aileleri ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Mehter takımımızdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte şehit ve gazilerimizin Beyşehir ve yakın çevresinde yaşayan 1.derece yakınlarının düğün ve sünnet gibi merasimlerinde ücret almadan konser verme kararı aldık. Şehit ve gazi yakınlarımızın bize ulaşıp, düğün tarihi, yeri ve saatini bildirmeleri bu konuda yeterli olacaktır. Allah'ım birliğimizi bütünlüğümüzü inşallah bozmasın. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hep bunun için dua ediyoruz."

(İHA-İP-Y)



08.08.2017 11:08:00 TSI

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